Truffa dell’incidente a Perugia, anziana consegna 17mila euro al falso avvocato

Perugia, 24 settembre 2023 – Hanno raccontato alla signora che il figlio aveva avuto un incidente con la moto e si sono fatti consegnare gioielli per un valore di 17mila euro. Truffa a Perugia ai danni di una donna di 75 anni, contattata da un uomo che, qualificatosi come appartenente alle forze dell'ordine, l'aveva informata che il figlio si trovava nei guai e che per impedirne problemi giudiziari avrebbe dovuto consegnare una somma di 6mila euro a un avvocato che sarebbe passato a casa sua per ritirare i soldi.

La donna, insospettita, ha chiesto di poter interloquire con il figlio così l'uomo, per convincerla, l'aveva fatta parlare al telefono con un altro ragazzo che, fingendo, l'ha convinta a consegnare i soldi. A quel punto, in preda al panico, non avendo contanti, ha consegnato gioielli d'oro per un valore di 17mila euro al sedicente avvocato che, nel frattempo, si era presentato alla porta di casa.

Dopo aver consegnato gli oggetti allo sconosciuto, questi si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Successivamente la donna ha contattato il figlio che le aveva confermato di stare bene e di trovarsi a lavoro. Compreso di essere stata vittima di un raggiro, ha quindi deciso di chiedere aiuto alla polizia. Gli agenti sul posto, dopo aver tranquillizzato l'anziana, hanno raccolto tutti gli elementi utili per lo sviluppo delle indagini, invitando la vittima a presentarsi in questura per formalizzare la denuncia.