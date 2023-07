Truffa del falso incidente stradale: denunciata una gang che raggirava gli anziani

Gubbio, 19 luglio 2023 - Truffa e ricettazione: sono questi i reati contestati a due uomini e una donna, tutti 40enni. Gli episodi di truffa si sarebbero verificati a danno di donne sole in casa, residenti nelle Marche e sempre con le stesse modalità. Veniva individuata la vittima – generalmente persone sole e anziane – e nel corso di un contatto telefonico veniva riferito di finti incidenti stradali occorsi a familiari di quest’ultima con richiesta di risarcimento immediato da parte di false autorità.

In una circostanza uno degli indagati – dopo aver contattato telefonicamente una donna di Cagli ed aver acquisito la sua fiducia – si sarebbe presentato a casa di quest’ultima e, qualificatosi come maresciallo dell’Arma nel corso del colloquio avrebbe riferito di un sinistro occorso ad un familiare; per la definizione dell’incidente l’uomo ha chiesto alla vittima di consegnare tutto l’oro che la donna custodiva in casa.

In quella circostanza la donna – aderendo alle richieste del sedicente Carabiniere – ha consegnato quasi 300 grammi in vari monili d’oro e preziosi. Resasi conto del raggiro l'anziana ha contattato il 112 per raccontare l’accaduto fornendo per altro dettagli molto precisi sia dell’uomo che dell’autovettura da questi utilizzata per allontanarsi.

Nei pressi di Valfabbrica una pattuglia di Gualdo Tadino ha intercettato il veicolo procedendo al successivo controllo. A bordo dell’autovettura - risultata noleggiata nel napoletano - sono stati identificati due uomini ed una donna tutti 40enni, che apparivano nel corso del controllo visibilmente nervosi; i militari, insospettiti dal loro comportamento approfondivano il controllo sottoponendoli a perquisizione, trovandoli in possesso di vari monili in oro e di 4.000 euro in banconote da 50 euro.