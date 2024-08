Affitta una casa vacanze in Puglia e versa 640 euro: ma è una truffa

Tavernelle (Perugia), 7 agosto 2024 - La casa vacanze in Puglia, corredata di foto, è bella e alIettante. Così un vacanziere umbro di 50 anni versa l'acconto di 640 euro tramite bonifico su conto corrente online per affittarla. Peccato però che uno dei presunti locatori, una volta arrivati i soldi, si sia dato irreperibile, sparendo nel nulla. Ovviamente gli intestatari del conto avevano dato false generalità e si trattava di una truffa telematica ben congegnata. Ma la vittima ha sporto denuncia. I Carabinieri della Stazione di Tavernelle sono risaliti ai due malviventi, 59 e 62 anni, di origini campane, con precedenti di polizia, e li hanno denunciati per i reati di truffa e sostituzione di persona.

I due, infatti, avrebbero pubblicato su un noto social un annuncio, poi rivelatosi falso, nel quale proponevano l’affitto di un casa vacanza in una località della Puglia. L’attività investigativa e gli elementi acquisiti in sede di denuncia, hanno permesso ai militari di individuare gli autori del raggiro di cui uno come il possibile inserzionista e l’altro quale intestatario sul conto utilizzato per ricevere il bonifico.