Trovato morto in casa da un amico, la Procura ha disposto l’autopsia

Trovato morto in casa da un amico. Sarà sottoposto all’esame autoptico il 45enne rinvenuto mercoledì mattina all’interno della sua abitazione privo di vita.

A fare la macabra scoperta è stato appunto un amico che, non riuscendo a contattarlo, ha pensato bene di andare a cercarlo a casa.

A quel punto è scattato l’allarme ai carabinieri della locale che hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo accertando il decesso ed effettuando tutti i rilevi del caso.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti la morte del 45enne, avvenuta molto probabilmente nella notte tra martedì e mercoledì, potrebbe essere stata causata, è tra le ipotesi al vaglio, da un’overdose.

Sul caso la Procura della Repubblica di Spoleto ha aperto un fascicolo d’indagine contro ignoti e la salma rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria che, per vederci chiaro e per conoscere con esattezza le cause del decesso ha disposto l’autopsia.