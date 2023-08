Trovati con falso distintivo e ricetrasmittenti a Terni: nei guai due uomini di origine campana

Erano in possesso di un falso distintivo dei carabinieri e di radio ricetrasmittenti portatili, due uomini di origine campane denunciati dai veri militari dell’Arma. La coppia era probabilmente in città per mettere a segno truffe agli anziani o reati simili. Proprio le truffe agli anziani rappresantano una vera e propria emergenza sociale, con gli episodi che nelle ultime settimane si sono ripetuti con maggiore ferquenza in diverse zone di Terni.

E’ stata segnalata nella giornata di venerdì al 112 una richiesta di intervento per la presenza di due uomini, che disturbavano agli avventori di un bar del centro. All’arrivo della pattuglia dell’Arma, i due hanno tentato la fuga a bordo di un’utilitaria ma sono stati subito bloccati alla periferia cittadina, dopo un breve inseguimento. La coppia, con precedenti di polizia, non ha spiegato i motivi della sua presenza in città, tanto che nei loro confronti è scattata la perquisizione personale e del veicolo.

Uno dei due è stato trovato in possesso di un tesserino, completo di distintivo falsificato, dell’Arma dei Carabinieri ed entrambi sono risultati avere una radio ricetrasmittente portatile. Sono stati quindi denunciati per possesso di segni distintivi di forze di polizia contraffatti. Fortemente sospettati di voler mettere a segno truffe di vario genere sul territorio, per i due è stata richiesta la misura del foglio di via obbligatorio dalla città.