Trovata con la droga e con un pc rubato: denunciata

Otto grammi di cocaina, un computer portatile di cui non ha saputo spiegare l’origine, e un televisore portato via, la notte di giovedì scorso, dall’asilo nido “Il saluto magico“. Quanto è stato sufficiente ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Perugia per denunciare una trentasettenne di origini ecuadoriane. La donna è stata controllata nell’ambito dell’attività di prevenzione disposta dall’Arma in tutto il territorio, con particolare riferimento alla prevenzione dei reati legati alla droga. E proprio della droga le hanno trovato, perquisendola e verificando, successivamente, la sua abitazione.

Verifiche che, come detto, hanno permesso di rinvenire lo stupefacente ma anche il computer e il televisore di cui non era la proprietaria.

Al termine degli accertamenti, in conseguenza di quanto accertato dal controllo, la 37enne è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per i reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ricettazione, mentre il televisore è stato restituito al responsabile della scuola dell’infanzia.

L’operazione dei carabinieri, come conferma il comando provinciale di Perugia, si inserisce in un più ampio programma di intensificazione dei servizi di vigilanza e prevenzione su territorio, con particolare attenzione alle fasce serali, per contrastare, oltre allo spaccio, anche il fenomeno dei furti e delle rapine.