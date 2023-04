Si sveglia e in casa c’è un estraneo sdraiato sul divano

Perugia, 28 aprile 2023 – Davvero un brutto per un pensionato umbertidese che nei giorno scorsi si è ritrovato in casa un perfetto sconosciuto che dormiva placidamente sul suo divano. Un fatto che i carabinieri, raccogliendo la denuncia, non hanno esitato a definire “grottesco“. È accaduto il 24 aprile a un 80enne, residente in via della Repubblica. Ad essere denunciato per i reati di violazione di domicilio e danneggiamento un cittadino marocchino di 46 anni residente a Tuoro. "L’episodio alquanto grottesco – dicono i carabinieri di Umbertide – ha turbato non poco l’anziano che vive da solo e che appena sveglio ha trovato uno sconosciuto nel suo appartamento che dormiva beatamente sul divano avvolto in calde coperte. Spaventato l’anziano ha iniziato a urlare svegliando di soprassalto l’uomo che è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce". L’ingresso non è stato oltretutto propriamente ’indolore’, visto che per entrare nella casa ha rotto una porta-finestra al piano terra. Immediate le indagini dei militari, che hanno visionato le registrazioni delle telecamere posizionate nella zona di via della Repubblica e nelle vie circostanti e raccolto le testimonianze di persone che avevano visto l’uomo l’extracomunicato fuggire a piedi e quindi a bordo di un’automobile. Raccolti tutti gli elementi i carabinieri sono risaliti all’identificazione del responsabile della violazione di domicilio, "un cittadino marocchino di 46 anni – scrive l’Arma – residente a Tuoro sul Trasimeno e che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia". Riguardo alle motivazioni del gesto i militari presumono che l’extracomunitario nella serata del 23 aprile fosse ubriaco e non riuscendo a tornare a casa si è introdotto nell’appartamento del pensionato e per trovare riparo durante la notte.

Pa.Ip.