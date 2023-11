Troppi imprudenti al volante. Multe, strage di punti e patenti

PERUGIA - Troppi imprudenti al volante: 53 al giorno quelli pizzicati dalla polizia stradale nel perugino, di cui 22 guidano camion. Continuano i servizi sul territorio di monitoraggio della Sezione della Polizia Stradale di Perugia per prevenire le condotte irresponsabili lungo le principali arterie stradali con l’obiettivo di sensibilizzare gli utenti a un corretto comportamento alla guida dei veicoli e ridurre le vittime da incidente stradale.

Il servizio di pattuglia con turni sulle 24 ore, ha consentito - nell’ultima settimana - di monitorare 316 veicoli e 309 persone.

Gli agenti della Sezione di Perugia e dei Distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago hanno accertato e contestato 371 infrazioni al Codice della Strada, tra cui 15 per violazione delle norme sul corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e 7 per guida con veicolo privo di copertura assicurativa. Controlli della velocità, effettuati con gli strumenti in dotazione, hanno permesso di contestare 157 sanzioni per il superamento dei limiti previsti.

Le verifiche hanno inoltre permesso di sorprendere un conducente alla guida in stato di alterazione psicofisica per abuso di sostanze alcoliche.

Di rilievo anche i risultati ottenuti nell’ambito del controllo dei mezzi pesanti, di quelli adibiti al trasporto merci e degli autobus, sia d’immatricolazione nazionale che straniera, che si prefiggono l’obiettivo di monitorare il rispetto delle norme di maggior impatto sulla sicurezza stradale: sono state, infatti, 158 le infrazioni rilevate e sanzionate dagli agenti della Polizia Stradale. Nel complesso, sono stati decurtati di 522 punti, ritirate 7 patenti e sequestrati 5 veicoli.