Trofeo Fagioli ’tricolore’. A Gubbio la prova finale del campionato SuperSalita

Manca sempre meno al Trofeo ’Luigi Fagioli’. La cronoscalata, che quest’anno taglia il traguardo delle 59 edizioni consecutive, andrà in scena nel weekend del 31 agosto e 1° settembre, ma già dai giorni precedenti i piloti arriveranno a Gubbio per posizionarsi nel paddock che partirà venerdì 30 agosto. E l’intero sistema di preparativisi è già messo in moto.

Per il 2024 il Trofeo e l’organizzazione del CECA (Comitato Eugubino Corse Automobilistiche) hanno infatti raggiunto un importante traguardo: con le nuove norme della FIA per quanto riguarda le cronoscalate, la tappa eugubina è riuscita ad essere annoverata nel Campionato Italiano SuperSalita, che permetterà ai partecipanti di ottenere più punti per la classifica e che ovviamente mette in maggiore risalto la manifestazione e la città che la ospita. Gubbio sarà infatti l’ultima tappa del Campionato nazionale e farà parte delle due finalissime che prevedono un coefficiente punteggio maggiorato a 1.5, attirando ancor più su di sé l’attenzione del mondo del motorsport.

"Per il Comitato Eugubino Corse Automobilistiche – dichiarano gli organizzatori – la titolazione SuperSalita rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto nelle precedenti edizioni e un ulteriore stimolo a migliorare. Visti gli elevati standard logistici e di accoglienza richiesti dal nuovo Tricolore, l’inserimento del Trofeo Fagioli rappresenta una conferma e siamo impegnati ad alzare ulteriormente l’asticella nella sicurezza del percorso, nel livello di accoglienza e nella logistica e qualità dei servizi per tutti". Uno step in avanti che aiuta non solo la gara in sé ma tutta la città per quanto riguarda visibilità, presenze nei giorni della manifestazione e tutto ciò che ne consegue. Tra queste, anche un canale dedicato al Trofeo Fagioli (ACI Sport TV) per quel weekend, il 228 di Sky. "ACI Sport – prosegue il CECA – si è impegnata ad aumentare il livello della promozione garantendo la massima visibilità a Gubbio, al territorio e ai partner e sostenitori pubblici e privati che contribuiscono alla copertura del notevole budget economico necessario per la realizzazione di un evento che richiederà solido impegno e un’alta qualità organizzativa". Anche perché il Trofeo Fagioli, con le sue tante presenze, dà impulso al turismo.