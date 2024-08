Trofeo Fagioli, si parte. La “Montecarlo delle salite“ ospita il Campionato italiano

GUBBIO - La città dei ceri, nota anche come la “Montecarlo delle salite“, si prepara ad ospitare la 59° edizione del Trofeo “Luigi Fagioli“. Gubbio quest’anno è sede dell’ultimo e decisivo round del nuovo Campionato Italiano SuperSalita, impreziosito da tante e prestigiose iniziative fino al clou delle grandi sfide che domenica primo settembre assegnano tutti i titoli tricolori. A inaugurare gli eventi la consegna del Memorial Barbetti al già ferrarista in F1 René Arnoux nel gala condiviso con il Rotary Club Gubbio e preceduto da un

incontro pubblico. Ieri riflettori puntati sulla partita di calcio a fine benefico tra la Nazionale Piloti delle Salite e la selezione Vigili del Fuoco Umbria e sul weekend di gara, che attende al via 226 piloti e auto da corsa. A svelare le novità dell’edizione 2024, sono stati il Comitato Eugubino Corse Automobilistiche

(CECA), il sindaco di Gubbio, il presidente dell’Automobile Club Perugia Ruggero Campi e il direttore di gara Fabrizio Fondacci, presenti, fra gli altri, lo stesso Arnoux e il pluricampione italiano ed europeo Simone Faggioli, che a Gubbio vanta 13 successi. Dunque il programma: domani dalle 9.30 la parola passa al ruggito dei motori per le prove ufficiali lungo i 4150 metri al 6,5% di pendenza media che salgono da Gubbio al valico di Madonna della Cima attraverso la famosa Gola del Bottaccione. Domenica le salite tricolori decisive con la disputa di gara 1 alle 9 e, a seguire dopo parco chiuso e ridiscesa dei protagonisti, gara 2 del 59° Trofeo Fagioli. Gran finale per i vincitori premiati in zona arrivo con gli speciali trofei, vere e proprie opere d’arte realizzate appositamente da un’azienda umbra già nota per le forniture alla F1.