Trofeo Fagioli, ci siamo: ecco i provvedimenti per il traffico

GUBBIO – Il Trofeo Luigi Fagioli è pronto a partire e da domani la città comincerà a riempirsi di auto e piloti. Per permettere questo, però, entreranno in vigore alcune modifiche alla circolazione. Le più importanti sono quelle relative all’area paddock, che comprende la zona, nella quale è presente il divieto di transito e di sosta dalle ore 7 di domani alle 24 del 1° settembre 2024, tra viale del Teatro Romano e il parcheggio dell’ex seminario fino a Largo della Pentapoli, via Paruccini fino alla rotatoria antistante il circolo tennis, ma anche via Rousseau, via Epicuro e via Alcuino da York.

I divieti si estendono anche al Piazzale dei Divertimenti (ad eccezione dei veicoli partecipanti al Trofeo) e ovviamente anche al percorso di gara (che collega Gubbio e il valico di Madonna della Cima), ma con orari differenti: sia per sabato 31 agosto che per domenica 1° settembre dalle 7.30 alle ore 18.00 circa e in ogni caso fino a che le vetture da gara non saranno tutte scese dal percorso di gara e si saranno riportate in sosta nei rispettivi Parchi Assistenza.