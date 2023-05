Trevi, la squadra di Gemma Nominati i nuovi assessori

Ferdinando Gemma neoprimo cittadino di Trevi eletto per la lista di centrodestra ha presentato l’esecutivo che lo accompagnerà alla guida del Governo della città di Trevi per i prossimi 5 anni. Gemma, emozionato e applaudito dai cittadini prima della nomina degli assessori, ha detto: "Sono onorato di ricoprire questo carica e lo farò con il massimo impegno (il neosindaco funzionario di Consip ha precisato di essere già in aspettativa) per lavorare a tutto tondo alla causa, contando sulla collaborazione della minoranza perché uniti riusciremo a fare qualcosa di importante per il rilancio del nostro territorio". Gemma dopo la votazione del consiglio comunale che ha eletto Marco Baldacci presidente ha nominato gli assessori e relative deleghe. Eccoli: Francesco Saverio Andreani vice – sindaco e assessore all’urbanistica, lavori pubblici e sisma. Mirco Menicacci assessore al personale, protezione civile, associazionismo volontariato, sport e rapporti con il personale. Isabella Burganti assessore alle politiche sociali, scuola, cultura, turismo e salute. A Cinzia Speroni il settore ambiente, agricoltura, commercio, viabilità, artigianato e attività produttive. Il sindaco Gemma ha tracciato alcuni dehli obiettivi che Trevi intende raggiungere. "Ottimizzare la macchina dell’Amministrazione perché tutto parte da lì, ingegnerizzare i processi per offrire ai cittadini, alle imprese, e alle associazioni maggiori servizi, più efficienti e con tempi ridotti, perché esistono strumenti che consentono di ottimizzare, risparmiare e velocizzare tutto ciò di cui ha bisogno un’Amministrazione e quindi i cittadini, le imprese, riqualificare le strutture sportive esistenti. Convinto dell’impegno della squadra che saprà gestire al meglio le tante sfide che ci aspettano".

Carlo Luccioni