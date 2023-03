Trevi, la Casa di comunità intitolata al chirurgo Luciano Casciola

TREVI – La Casa della Comunità di Trevi sarà intitolata al professor Luciano Casciola (foto), chirurgo di fama internazionale, pioniere della robotica, scomparso nel 2021. La cerimonia di intitolazione della struttura sanitaria, è in calendario per giovedì 23 marzo alle ore 15. All’iniziativa interverranno i familiari del professionista insieme ai massimi rappresentanti istituzionali della Giunta regionale dell’Umbria, dell’amministrazione municipale di Trevi, il direttore regionale alla Sanità Massimo D’Angelo, i vertici dell’Azienda Usl Umbria 2. Sarà l’occasione per ricordare lo stimato e indimenticato luminare di Trevi, per molti anni direttore della struttura complessa di Chirurgia Generale dell’ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto, che ha scritto una pagina fondamentale della chirurgia e della sanità pubblica regionale. Al termine della cerimonia, la delegazione raggiungerà quindi la cappella dell’ex Chiesa di San Domenico, nella Struttura di Riabilitazione Motoria Neurointensiva di Trevi, restituita alla città dopo lunghi restauro post-sisma 2016.