Trevi, fermo da due anni l’orologio del Comune

TREVI – A Trevi il "tempo si è fermato". Almeno a giudicare dal fatto che l’orologio della Torre Civica del Palazzo Comunale da un paio di anni è fermo alle 5.20 o alle 16.20 (foto). Una ‘macchia’ che non passa inosservata a turisti e cittadini, questi ultimi abituati da sempre a sentire l’orologio che scandiva le ore durante il giorno. Ma anche i turisti, come si diceva, non possono fare a meno di osservare le lancette ferme. L’orologio appartiene ormai al secolo scorso, per cui è difficile reperire i pezzi di ricambio, ma è altrettanto vero che con un pizzico di buona volontà riparare i congegni di funzionamento non dovrebbe essere un’impresa impossibile, in considerazione del fatto che i rintocchi scanditi dall’orologio della Torre Civica appartengono alla tradizione della città.