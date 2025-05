’Arcus Tuder’. Oggi iniziano le sfide in Piazza

TODI – Tutto è pronto per la XV edizione del Torneo "Arcus Tuder". Torna in questo week end, oggi e domani, l’evento "Todi, la città degli arcieri", un’iniziativa che unisce la competizione – duecento arcieri in abito storico si sfideranno lungo un percorso di venti piazzole disseminate in angoli caratteristici del centro cittadino – a esibizioni itineranti (alle 9 di quella del gruppo di corni Waldhorn Ensemble), laboratori (alle 15:00 di oggi, "A scuola di danza medioevale, pittura e telaio) a cura della Compagnia Medievale di Todi e la mostra mercato "Tipico Todi", che si tiene da sedici anni. In mostra, in Piazza del Popolo, prodotti frutto del proprio ingegno, artigianato locale, hobbistica, oggettistica, laboratori didattici e gastronomia. Le gare, invece, cominceranno dopo le 14 di oggi, giusto il tempo per gli arcieri che provengono da tutta Italia di prepararsi e verificare i materiali. Sempre attese anche le esibizioni della Barbagianna e del Gufiere e domani, alle 17, quelle di combattimento di scherma storica ad opera della Compagnia della Ruggine. Alle 21,30 si replica con gli scontri diretti tra cavalieri guelfi e cavalieri ghibellini: protagonisti sempre la Compagnia della Ruggine e i Tamburini Cerna dei lunghi archi di San Marino. Domani, la premiazione dei vincitori del Torneo alle 15, 30, cui seguirà una grande esibizione finale che vedrà scendere in Piazza anche la Compagnia medievale di Todi e il Gruppo musici e sbandieratori dell’Arcus tuder, promotrice dell’evento.