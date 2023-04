’’Trevi bene comune’’ La squadra di Rosichetti

TREVI – Ricca di pubblico la ‘prima’ di Giuseppe Rosichetti, candidato sindaco per la lista ’’Trevi Bene Comune’’. In questa occasione il candidato sindaco si è presentato con i 12 componenti della sua ‘squadra’ (foto), dove la ’quota rosa’ è consistente: cinque donne e sette uomini, tutti pronti mettersi in gioco per operare con passione ed entusiasmo. Alla presentazione hanno partecipato il segretario regionale del Pd,Tommaso Bori, il sindaco di Spello e vice presidente della Provincia di Perugia Moreno Landrini, il sindaco uscente Bernardino Sperandio e l’ex assessore Paolo Pallucchi. "Ho assunto il ruolo di candidato a sindaco – ha spiegato Rosichetti – convinto che Trevi è uno splendido esempio di territorio a misura d’uomo con una buona qualità di vita, unica nella sua bellezza fatta di paesaggi incredibili e straordinarie architetture civili e religiose. Sono consapevole che il nostro impegno dovrà essere sempre massimo, convinti di raccogliere una eredità preziosa che dobbiamo essere bravi a conservare e far crescere". Nel programma elaborato per ’Trevi Bene Comune’ c’è la massima attenzione per sanità e scuola pubblica, c’è il sostegno a impresa, agricoltura, cultura, turismo e ambiente, oltre che attenzione alla protezione della Fascia Olivata e alla valorizzazione dell’Ottobre Trevano. Ma si parla anche di Contratto di Paesaggio, sviluppo locale, tutela del territorio,mobilità, sicurezza, Protezione Civile, sport e associazioni.

Carlo Luccioni