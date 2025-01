Trestina, colpaccio a Terranuova. Punti d’oro e balzo in classifica

TERRANUOVA TRAIANA 0 TRESTINA 1

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Timperanza; Petrioli (27’ p.t. Dini), Bega, Senzamici, Privitera (28’ s.t. Sacconi); Degl’Innocenti, Mannella; Marini, Palazzini (27’ p.t. Massai), Lischi (13’ s.t. Saitta); Iaiunese. A disposizione: Morandi, Grieco, Castaldo, Cardo, Cappelli. Allenatore: Becattini

TRESTINA (4-4-2): Fratti; Giuliani, Bucci, De Meio (34’ s.t. Dottori), Borgo; Serra (42’ s.t. Dangelo), Lisi (17’ s.t. Marcucci), Ferri Marini (48’ s.t. Granturchelli), Nouri; De Souza (32’ s.t. Niang), Mencagli. A disposizione: Tozaj, Sensi, Migliorati, Orselli. Allenatore: Calori

Arbitro: Di Monteodorisio di Vasto (Habazaj-Mongelli)

Marcatore: 21’ s.t. De Souza

Note: ammoniti Ferri Marini, Mencagli, Mannella, Niang. Espulso Degl’Innocenti al 14’ pt. Angoli 4-5. Recupero 3’ p.t. e 5’ s.t.

TERRANUOVA - Il Trestina non stecca l’appuntamento con la vittoria nella gara più importante della stagione. I bianconeri di Calori si impongono 1-0 a Terranuova nello scontro diretto in chiave playout che consente a Ferri Marini e soci di scalare la classifica e portarsi al sestultimo posto scavalcando proprio i toscani. Una vittoria fondamentali guardando anche al successo del Figline e al pari dell’Ostia Mare. È un gol di De Sousa al 21’ del secondo tempo a permettere ai bianconeri di violare il Mario Matteini e portare a casa tre punti importantissimi. Gara dura e maschia quella tra Terranuova Traiana e Trestina in quanto di fondamentale importanza ai fini della classifica. La svolta è stata sicuramente l’espulsione di Degli Innocenti al 14’ del primo tempo. Il Trestina prova a sfruttare l’uomo in più affidandosi alle incursioni di Ferri Marini e alla verve di De Souza, l’uomo in grado di accendere la luce con le sue folate. Nella ripresa, con un uomo in più, proprio De Sousa trasformava in un splendido gol un cross dal fondo di Marcucci entrato in campo da poco al posto di Lisi. Riavvolgendo la gara, i bianconeri hanno avuto sicuramente più occasioni non sfruttate a dovere, ma sullo 0-1 è stato Fratti a salvare la porta bianconera con un grande intervento su colpo di testa di un attaccante biancorosso.