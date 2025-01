Trekking urbano per la "Memoria"

Nel programma della Giornata della Memoria tante associazioni insieme per un calendario che si apre sabato 25 gennaio alle ore 9 in centro storico dove Artea organizza il trekking urbano "Zoom art school. La città racconta la memoria". Alle ore 11 nel palazzo comunale apre la mostra curata da Enrico Milanesi dal titolo "Auschwitz 1940-1945. Memoria Silenzio Speranza"; alle 16 Artea organizza un altro appuntamento con "Zoom art. La città racconta la memoria"; domenica alle ore 15 in Pinacoteca visita guidata alla collezione dal titolo "Gli artisti e la Shoah".