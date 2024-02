Trekking urbano per conoscere la città. Gli itinerari di oggi

Si tornano a esplorare le origini della “Perugia etrusca”. Stamattina alle 10,30 passeggiata alla scoperta delle vie e dei vicoli meno conosciuti dell’acropoli e e del Pozzo Etrusco. Un trekking urbano con Gran Tour Perugia adatto sia per turisti che per cittadini curiosi di avvicinarsi alla storia della città. Alle 16 si va alla scoperta delle “Dimore del Settecento: palazzo Baldeschi al Corso” e di come erano organizzate all’epoca le case nobiliari. Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801.