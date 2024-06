Tredici i centri estivi disponibili

SPOLETO Tredici i centri estivi 2024 per bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 3 ai 16 anni, organizzati in collaborazione con il Comune. Ecco l’elenco. La Ducato Spoleto con ‘Ducato Spoleto Campus 2024’ per bambini dai 6 ai 12 anni, l’Umbria Sports Club con l’English Beach Camp’ (4 – 13 anni), il Delfino Spoleto con ‘Acqua Campus 2024’ (4 – 13 anni) l’Atomika Basket con ‘Blubasketatomik Summer Camp’ (5 – 13 anni), l’associazione G.Parenzi con ‘Insieme è più bello’ (3 - 14 anni), la Onlus Nido d’Ape con ‘Nido D’ape D’estate’ (3 - 7 anni), lo Spoleto Country Club con ‘Campus a Cavallo’ (6 – 14 anni), la Nuova Pallavolo Spoleto con ‘Summer Volleyball 2024’ (11 - 16 anni), la scuola materna Rossi (3 – 10 anni), la Made for Tennis (5 – 14 anni), la M8 Junior Spoleto’, l’Ufficio comunale di Protezione Civile propone ‘Anch’io sono la Protezione Civile’ (10 - 13 anni) e la Giromondo con ‘Giromondo Campus’ (5 – 12 anni).