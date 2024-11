Trecento panettoni in regalo ai bambini malati del Kosovo

GUALDO TADINO - Il Comune il Comitato del settecentenario del Beato Angelo, l’Ente Giochi de le Porte e numerose associazioni locali hanno organizzato per domattina una bella iniziativa di solidarietà. In piazza Martiri vengono consegnati 300 panettoni ai Carabinieri “Msu“ provenienti da Pristina e caricati sugli automezzi dell’Arma: verranno portati in Kosovo e donati ai bambini, in particolare a quelli malati e ricoverati in ospedali. Partecipano il sindaco Massimiliano Presciutti, associazioni di volontariato locali, tra cui il Comitato del Settecentenario, la Croce Rossa, l’Ente Porte, la Protezione civile, i Corpi sanitari internazionali e altre realtà impegnate nell’iniziativa. Il gesto di solidarietà è frutto di una collaborazione con il contingente dei Carabinieri Msu, che ha reperito i panettoni. "Un gesto comunitario di speranza, per non dimenticare mai chi ha bisogno – ha detto il sindaco Presciutti – che inseriamo nella ricorrenza particolarmente significativa per la nostra comunità dei festeggiamenti del Beato Angelo, un uomo che ha incarnato valori di carità, fede e amore verso il prossimo. Oggi, come comunità, ci sentiamo chiamati a seguire il suo esempio con azioni concrete".

Alberto Cecconi