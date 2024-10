Tre produzioni inedite con “Musica per crescere“. Ecco gli spettacoli per tutte le scuole della regione

Gran fermento alla Fondazione Perugia Musica Classica: sta per tornare “Musica per Crescere“, il progetto nato per avvicinare le giovani generazioni alla grande musica. E da oggi si apre la biglietteria per i concerti della stagione degli Amici della Musica che si inaugura giovedì 10 ottobre al Morlacchi con il concerto della pianista Beatrice Rana. Proprio per favorire la partecipazione del pubblico, oltre che on line (www.perugiamusicaclassica.com) i biglietti si possono acquistare nella sede della Fondazione, in piazza del Circo, aperta dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Quanto a “Musica per Crescere, le scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie di I e II grado di tutta la regione hanno tempo fino al 25 novembre per iscriversi (info alla mail: [email protected]) alla nuova tappa di un percorso che dal 2003 ha proposto oltre 500 concerti per un pubblico di circa 130mila bambini e ragazzi. "Nel cartellone del nuovo anno – dicono i responsabili del progetto Simone Frondini, Leonardo Ramadori e Stefano Olevano – avremo tre nuove produzioni, differenziate per fasce di età".

Con i più piccoli della scuola dell’infanzia e del primo ciclo della primaria si andrà alla scoperta dei sette suoni e dei sette colori con “Abraca… Bum!“. Per i bambini della primaria e del primo ciclo della secondaria di primo grado c’è la storia di amicizia e di solidarietà di Dorothy e dei suoi strampalati amici ne “Il mago di Oz“ mentre con i ragazzi delle secondarie di primo e secondo grado potranno vivere la storia d’amore di “Tony & Maria” (nella foto), spettacolo liberamente ispirato a ’Romeo e Giulietta’ di Shakespeare con la compagnia di teatro musicale “Musica per Crescere”, l’attore Francesco “Bolo” Rossini (suoi regia e testo) e l’ensemble dell’Orchestra da Camera di Perugia su coordinamento artistico di Giampiero Frondini.