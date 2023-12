Tre parrocchie del centro chiamate a formare l’"Unità pastorale"

È iniziato il cammino che porta all’"Unità pastorale" delle parrocchie del centro cittadino gualdese. A dare il via il vescovo diocesano monsignor Domenico Sorrentino, nell’incontro di mercoledì sera, al quale hanno partecipato il vicario foraneo-parroco don Michele Zullato, i parroci mons. Aldo Mataloni, don Franco Berrettini, don Dieu Donné Kasereka Taghunza, p. Marco Ronca e diversi fedeli. Il presule ha parlato delle Unità pastorali in Diocesi, del Consiglio pastorale cittadino e dei mini consigli delle singole parrocchie ed evidenziato il buon lavoro svolto dai laici in tandem col clero anche per organizzare il settecentenario del Beato Angelo; "le parrocchie non sono abolite, collaborano, in sinergia". Don Zullato, che sarà il coordinatore e legale rappresentante, ha evidenziato la prospettiva della gestione "in rete, camminando insieme". Le parrocchie interessate sono quelle di San Benedetto-San Donato, Santa Maria del Piano e San Giuseppe artigiano e le più piccole a esse collegate dal punto di vista pastorale.

Alberto Cecconi