Tre ore di treno da Roma a casa. L’ultima odissea dei pendolari

Ben tre ore per tornare ad Orvieto da Roma. L’ennesima odissea dei pendolari risale a venerdi. L’Intercity delle 18.15 Roma - Orvieto è partito alle 18e50, con 35 minuti di ritardo rispetto all’orario canonico da Roma Termini, il treno è arrivato a Orte alle 21.30 e finalmente ha fatto sosta nella Stazione di Orvieto pochi minuti dopo le 22. Poco meno di tre ore di ritardo visto che l’arrivo a Orvieto da orario è previsto alle 19.21. Infuriati e rassegnati i tanti pendolari orvietani, e non solo, presenti a bordo. "L’aumento dell’ offerta dell’alta velocità renderà sempre più affollata la linea direttissima, con conseguente istradamento sulla linea lenta dei treni regionali e intercity. Con dilatazione tempi di percorrenza da e per la Capitale – dicono i pendolari- Già adesso, se va tutto bene, occorre un’ora e mezza. Con dirottamento sulla linea lenta si superano le due ore". Sulla vicenda interviene l’assessore ai trasporti Gianluca Luciani. "Ho parlato con l’assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche – spiega Luciani – che ha subito messo in moto gli uffici per verificare quanto accaduto nel caso specifico e non solo. Come aveva anticipato il sindaco Roberta Tardani nell’ultimo consilio comunale, sarà convocato un incontro con la direzione regionale di Trenitalia per affrontare le problematiche emerse soprattutto negli ultimi mesi. Già la prossima settimana intanto avremo un confronto con i rappresentanti dei pendolari. Comprendiamo i ritardi fisiologici, spesso dovuti ai lavori in corso sulla linea ferroviaria, ma non possiamo accettare che i disagi incidano troppo frequentemente sulla qualità di vita delle centinaia di viaggiatori che ogni giorno si spostano per lavoro. A Regione e Trenitalia chiediamo che vengano garantiti servizi efficienti e puntuali e collegamenti che abbattano i tempi di percorrenza da e per Roma". Cla.Lat.