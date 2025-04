Tre concerti all’alba per “L’Umbria che spacca“ . Sul palco Francamente, Erica Mou e Anna Castiglia

Tre nomi per un dolce risveglio in musica. Sono Francamente il 4 luglio, Erica Mou (nella foto) il 5 luglio e Anna Castiglia il 6 luglio le protagoniste del “Garden Stage”, il palco più originale de “L’Umbria che Spacca“, a Perugia dal 2 al 6 luglio. Dopo aver svelato le stelle del main stage ai Giardini del Frontone, il festival annuncia adesso i concerti all’alba. L’Orto Medievale dell’Università, nel complesso monumentale di San Pietro si trasformerà di nuovo scenario ideale per iniziare la giornata: ammirare l’alba, condividere una colazione, partecipare a sessioni di yoga e meditazione con Luna di Lisi e poi godersi i concerti mattutini. L’appuntamento è dalle 6.15 alle 8.45 per le tre giornate con biglietti in vendita online e sul sito www.umbriachespacca.it.

Il “Gardin Stage“ prevede tre giovani cantautrici che danno centralità a parole accompagnate da sonorità eleganti e profonde. Francesca Siano, in arte Francamente, dopo i successi ad X Factor che le hanno regalato la popolarità continua il suo personale e originale percorso artistico, Erica Mou è artista poliedrica, cantautrice con all’attivo sei album in studio, due romanzi e oltre ottocento concerti in Italia e all’estero con una scrittura originale, che coniuga la tradizione cantautorale italiana con le sonorità pop-folk nordeuropee. A Perugia suonerà dal vivo le tracce del suo ultimo disco “Cerchi”. Anna Castiglia ha fatto della creatività a trecentosessanta gradi la chiave di volta del suo progetto e Perugia sarà una delle prime date estive del suo “Mi piace tour”, a seguito del suo debutto discografico. Al Frontone sono invece attesi il 2 luglio i Baustelle, il 3 una notte tutta in rosa, con Rose Villain e Gaia, il 4 luglio il duo degli Psicologi, con Giuse The Lizia e Centomilacarie, sabato 5 la leggenda dell’hip hop Guè per chiudere domenica 6 con il concerto di Lucio Corsi a ingresso gratuito.