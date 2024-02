Tre arresti per estorsione. Botte e minacce a due giovani. Sottratti oltre 2500 euro

Sono accusati di estorsione aggravata e continuata, in concorso tra loro, tre uomini nei confronti dei quali il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Spoleto ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari per tre persone. Le misure sono state eseguite dai carabinieri della compagnia di Todi. I destinatari sono due italiani, di 28 e 49 anni, residenti a Marsciano, e un uomo di origine romene, 37enne, residente a Deruta. L’attività investigativa condotta dai carabinieri ha permesso di accertare che i tre soggetti, in concorso con una complice, una donna 43enne di Marsciano, arrestata in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Marsciano lo scorso 2 febbraio mentre commetteva un’altra estorsione, sarebbero riusciti, da agosto ad oggi, a estorcere a due giovani 22enni del luogo, in più occasioni oltre 2500 euro. Minacciandoli e arrivando a usare violenza loro confronti.

Le azioni estorsive, che hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico degli interessati, riferisce il comando provinciale dell’Arma, sarebbero state compiute e caratterizzate da episodi di percosse e minacce di morte anche com l’utilizzo di armi per intimidire in maniera più efficace le presunte vittime. Le armi sono state recuperate nelle successive perquisizioni, che hanno visto il sequestro anche di una pistola scacciacani e un fucile con alcune decine di proiettili illegalmente detenuti. Oltre alla donna, che per il reato commesso è oggi ai domiciliari, il 49enne è stato associato al carcere di Spoleto, mentre per gli altri due sono stati disposti gli arresti domiciliari.