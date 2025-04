Tre anni senza Maria. Convegno in suo nome: "Parleremo di sanità"

Tre anni senza Maria. Tre anni che Gennaro Elia si è sentito dire dai medici che sua figlia non ce l’avrebbe fatta, che nessun miracolo avrebbe potuto salvarla, che i suoi sogni di diciassettenne si sarebbero definitivamente spezzati. Maria Elia è morta all’ospedale di Perugia il 27 marzo del 2022 dopo tre giorni di ricovero, per le conseguenze di una fatale combinazione di due infezioni. Ora il padre, dopo aver vissuto quella tragica ricorrenza in privato, ha deciso di organizzare un evento pubblico in nome della figlia per tenere alta l’attenzione su un tema che più di tutti sta a cuore ai cittadini: la sanità. "È quello che avrebbe voluto Maria – racconta papà Gennaro –. Di certo non vuole che mi pianga addosso. Allora, come ho già detto, faccio quello che faceva lei: tendo la mano agli altri, cerco di aiutare, di essere presente quando c’è bisogno". Ed è questa la missione dell’associazione “La voce di Maria“, che è nata proprio nell’ottica di sostenere chi vive un momento di difficoltà, e che ora promuove l’iniziativa.

L’appuntamento con l’evento messo in campo dall’associazione è fissato per domenica prossima. A partire dalle 16, nell’area verde del Circolo di Papiano Stazione (nel comune di Marsciano, dove Maria viveva). In collaborazione con Uniamo - Federazione italiana malattie rare e con l’associazione Penelope Italia, si terrà un dibattito sulle difficoltà che vive la sanità e su come migliorare i servizi per i cittadini in ambito sanitario. Ospite d’onore dell’evento sarà la dottoressa Domenica Taruscio, direttrice del Centro nazionale malattie rare presso l’Istituto superiore di sanità. Al tavolo dei relatori siederanno poi Michele Moretti, sindaco di Marsciano, Michele Toniaccini, sindaco di Deruta e vicepresidente del consiglio nazionale dell’Anci, gli avvocati Nicodemo Gentile e Antonio Cozza, l’assistente sociale Maria Grazia Curcio. "Sarà un dibattito franco – sottolinea Gennaro Elia, presidente dell’associazione La Voce di Maria – con il quale affronteremo i problemi che vive la sanità in questo periodo storico, cercando insieme anche delle soluzioni, laddove possibile, partendo dai bisogni dei cittadini, soprattutto di quelli che sono più in difficoltà. La sanità è un tema che ci riguarda tutti, nessuno escluso".

AnnA