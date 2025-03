Tre Allievi Ufficiali umbri al Giuramento. Dalla “Gonzaga“ all’Accademia Militare

Parlano umbro tre degli Allievi Ufficiali che domani faranno il proprio Giuramento di fedeltà all’Accademia Militare di Modena. Tutti e tre selezionati al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito di Foligno. Si tratta di Flavia Cozzolino, 19 anni di Foligno, Benedetta Grotto, 19 anni di San Venanzo e Lorenzo Sabatini, spoletino di 20 anni. Ciascuno racconta alti e bassi di un percorso complesso, ma in nessuno di loro manca la passione.

"Ci sono stati sicuramente momenti difficili da gestire - dice Cozzolino - e tante sfide da superare, ma altrettante soddisfazioni e traguardi che mi hanno spinta a non mollare e ad andare avanti. La difficoltà maggiore che ho dovuto superare è stata sicuramente la transizione dall’ambiente civile, a cui ero abituata, a quello militare; imparare a conoscere quest’ultimo e portare a termine tutti i compiti che mi venivano richiesti è stato uno degli ostacoli maggiori, che col tempo ho imparato però ad affrontare". La motivazione, come detto, non manca. Per Benedetta Grotto "giurare fedeltà alla Repubblica Italiana significa assumersi una grande responsabilità verso la Patria e i suoi cittadini. È un impegno di lealtà, sacrificio e dedizione, che va onorato ogni giorno con serietà e rispetto. Per me, il Giuramento non è un traguardo, ma l’inizio di un percorso fatto di crescita, servizio e costante miglioramento. Sarà il punto di partenza per dimostrare con i fatti il mio senso del dovere e il mio impegno verso il Paese". E se dovesse convincere un giovane a seguire il percorso, quali motivazioni darebbe Lorenzo Sabatini? "Gli direi innanzitutto che entrare nell’Accademia Militare significa entrare a far parte di una “grande famiglia“ unita da un forte spirito di Corpo, dove ogni giorno si affrontano sfide che ti permettono di crescere e migliorare. L’Accademia non solo fornisce un’istruzione universitaria di alta qualità, ma forma anche una persona dal punto di vista umano e professionale, sviluppando capacità di leadership, resilienza, e spirito di sacrificio, essenziali per comandare con efficacia".

A prestare giuramento domani saranno gli Allievi del 206° Corso ‘Dignità’. La cerimonia avverrà nella storica cornice del Cortile d’Onore del Palazzo ducale di Modena. L’atto solenne, avvenuto dinanzi la Bandiera dell’Istituto e suggellato con la lettura della tradizionale formula del giuramento, pronunciata dal Comandante dell’Accademia militare, generale di divisione Davide Scalabrin, sancirà l’ingresso a pieno titolo degli Allievi Ufficiali nei ranghi dell’Esercito Italiano e dell’Arma dei Carabinieri, per servire l’Italia e le sue istituzioni. Il 206° corso "Dignità" è frequentato da 224 Allievi Ufficiali, dei quali 213 italiani e 11 stranieri, provenienti da sei Paesi diversi; la componente femminile è pari a 52 allieve.