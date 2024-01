“TrasimenoFumetto“, c’è il bando per partecipare

Pubblicato il bando del concorso legato alla manifestazione TrasimenoFumetto di cui la seconda edizione si terrà nei giorni 26, 27, 28 aprile a San Feliciano di Magione. Rivolto a fumettisti e illustratori, professionisti ed esordienti, propone di produrre opere a tema “Il Trasimeno tra storia e immaginazione“. Due le sezioni, previste: fumettisti, per la quale si richiede la realizzazione di almeno tre tavole sul tema proposto; illustratori a cui si può partecipare inviando tre disegni legati tra loro da un filo narrativo. È permessa qualsiasi tecnica manuale (acquerello, carboncino, retini...) e di disegno digitale. Le opere dovranno essere inedite e non firmate a fronte. Le interpretazioni di personaggi coperti da copyright o che stravolgenti e offensive comporteranno l’esclusione. La partecipazione è gratuita. Le opere dovranno pervenire, all’indirizzo [email protected] entro e non oltre le ore 12 del 29 febbraio 2024. Tutti i lavori saranno sottoposti alla valutazione di una giuria che determinerà unaclassifica per categoria. I lavori selezionati verranno esposti in una mostra. I partecipanti presenti alla premiazione (il 28 aprile) avranno la possibilità di incontrare i giurati in una “clinic del fumetto“. Ai vincitori, tre per ogni sezione, andranno premi in denaro.