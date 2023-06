Tragedia sulla strada: muore in un incidente mentre va a lavorare. Aveva 47 anni

Terni, 8 giugno 2023 – Un uomo di 47 anni è morto questa mattina, 8 giugno, in un incidente stradale nella frazione di Fornole, ad Amelia, in provincia di Terni. L'incidente è avvenuto attorno alle 6. La vittima viaggiava a bordo di uno scooter che si è scontrato contro un'auto. La dinamica dell'incidente è in via di ricostruzione da parte dei carabinieri. Il 47enne, operaio, stava andando al lavoro.