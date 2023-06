Scontro tra auto e scooter all’alba, muore un uomo di 47 anni

Amelia (Terni), 8 giugno 2023 - Un uomo di 47 anni è deceduto all'alba di oggi, 8 giugno, in un incidente stradale avvenuto nella frazione di Fornole. La vittima viaggiava in sella ad uno scooter che si è scontrato con un'auto. L'impatto si è rivelato purtroppo molto violento e per l'uomo, un operaio che secondo le prime ricostruzioni stava raggiungendo il posto di lavoro, non c'è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi, il decesso è sopraggiunto sul colpo o negli attimi immediatamente successivi. L'incidente si è verificato alle 5.50. L'esatta ricostruzione della dinamica è al vaglio dei carabinieri. Sul posto anche la polizia locale.