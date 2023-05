Tragedia sul Gran Sasso Precipita per decine di metri Muore scialpinista umbro

Fabio Racanella, scialpinista cinquantaduenne di Orvieto, è precipitato ed ha perso la vita cadendo dal canale Bissolati sulla vetta del Corno Grande, sul Gran Sasso. L’incidente è accaduto ieri poco prima di mezzogiorno e inutili sono stati i soccorsi in elicottero del 118 che si è poi diretto all’ospedale dell’Aquila. La salma e’ stata trasferita all’ospedale di Teramo, per poi procedere agli accertamenti. A quanto si è appreso, l’alpinista sarebbe precipitato per una cinquantina di metri mentre affrontava in discesa con gli sci lungo il canale Bissolati, dopo avere raggiunto la vetta del Corno Grande.

Immediato l’allarme lanciato da altri sciatori che erano in zona e che hanno assistito all’incidente. Purtroppo, però, per Racanella non c’è stato nulla da fare. Sulla tragedia indagano i carabinieri e la Procura della Repubblica di Chieti. Profondo cordoglio e incredulità vengono espressi dal Cai, il Club alpino italiano, di Orvieto di cui Fabio era uno dei membri più esperti e un saldo punto di riferimento. Grande sciatore e membro della sezione umbra della Scuola di alpinismo “Giulio Vagniluca” dove si insegnano tecniche di alpinismo, scialpinismo e sci escursionismo, Fabio Racanella era un vero professionista del settore.

Per questo motivo, i suoi amici del Cai non riescono a spiegarsi come possa essere rimasto vittima di un incidente del genere.

