Tragedia di Mocaiana L’insegnante investita dopo essere scesa dall’auto

Emergono nuovi dettagli sul tragico incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di due giorni fa, esattamente lunedì 10 luglio, in cui ha perso la vita Monia Fioroni, insegnante 50enne delle scuole medie eugubine.

Dalle prime ricostruzioni, infatti, sembra che l’incidente (avvenuto lungo la Provinciale ’205’ di Mocaiana, frazione nella quale risiedevano le due donne coinvolte), sia stato un vero e proprio investimento, le cui circostanze dovranno ovviamente essere chiarite dagli accertamenti in corso.

L’insegnante avrebbe parcheggiato la sua auto, un’Alfa Romeo nera, sul lato della strada e sarebbe scesa dall’auto per recarsi, a quanto pare, in una abitazione vicina. Nel frattempo, però, sarebbe sopraggiunta l’altra vettura coinvolta che viaggiava in direzione Gubbio, una Citroen, che avrebbe colpito in pieno la donna appena scesa.

Sollecito l’arrivo dei soccorsi, con l’intervento sul posto del 118, dei vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio, di una pattuglia della Polizia Locale, guidata dal vice comandante Pannacci, e dei Carabinieri.

Le condizioni dell’insegnante sono apparse subito gravi, al punto che è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto immediato all’Ospedale ’’Santa Maria della Misericordia’’ di Perugia, arrivato nel giro di poco tempo.

Si è rivelato tutto inutile, purtroppo, perché nonostante i tentativi di soccorso dei sanitari, la morte dell’insegnante è sopraggiunta poco dopo per le gravissime ferite riportate in seguito all’impatto. Su disposizione del magistrato la salma è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale comprensoriale di Branca, in attesa della decisione della magistratura, arrivata ieri mattina, quando il pubblico ministero Mattei ha dato disposizioni per il trasferimento all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, probabilmente in attesa dell’autopsia.

A Branca è stata ricoverata anche la signora che guidava l’altra vettura coinvolta, che gestisce un esercizio commerciale a Gubbio, per gli accertamenti e le cure del caso e, secondo le prime indiscrezioni, non ricorderebbe nulla di quanto accaduto. Le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi. La notizia ha provocato nella zona di Mocaiana ed a Gubbio un profondo cordoglio.