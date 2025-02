Tracce d’arte giovanile. Ecco i progetti premiati

GUBBIO - Si è riunita la commissione per la 10^ edizione del bando per giovani artisti "Tag – Tracce d’arte giovanile 2025". Ventidue i progetti totali, 8 per la sezione arti visive e ben 14 per la sezione street art, valutati dalla commissione sulla base dei criteri stabiliti dal bando: fattibilità del progetto, dialogo tra opera e luogo prescelto, valore artistico/tematico/concettuale dell’opera), costi.

Per la sezione Arti Visive, questa la lista dei progetti selezionati: “Ricordi, Rivivi“ del Collettivo fotografico eugubino sarà posizionato al Parco Ranghiasci di Gubbio, con contributo di 400 euro. “Madonna in trono e Santi“ di Flavia Mattioli classe 4G - IT Grafica e comunicazione, Istituto Casimiri al sottopasso ascensori pubblici di Gualdo Tadino, con un contributo di 300 euro. “La Tenda“ di Eleonora Gaggiotti, nella Biblioteca Sperelliana di Gubbio con un contributo di 200 euro e “Differenza: l’astratto per il concreto“ di Alessia Babei 2A Liceo Artistico Mazzatinti e Centro socio riabilitativo diurno Arboreto, al parcheggio ex Seminario di Gubbio con un contributo di 300 euro.

Una sola opera premiata per la sezione Street Art: “Ecosistemi Urbani“ di Ongorato che verrà realizzato nel sottopasso del cavalcavia della ss219 di via Perugina.