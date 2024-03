“Tra sogno e virtù”, quattro film d’autore al Mengoni

Si apre sabato alle 21 al teatro Mengoni “Tra sogno e virtù“, nuova rassegna cinematografica presentata da Bruno Taburchi e coordinata dall’ associazione culturale LiberaMenti: sono quattro proiezioni con ingresso a offerta libera e ricavato devoluto al Centro Antiviolenza di Magione “Progetto Donna Integra”, sul filo rosso delle quattro virtù cardinali nella loro accezione principalmente filosofica, a ciascuna delle quali sarà correlato un film all’insegna dell’autorialità e dell’intrattenimento .

La rassegna si apre il 9 marzo con la virtù della Prudenza (per millenni considerata come la forma più alta di saggezza pratica) abbinata al film “Miracolo a Le Havre” del 2011, diretta dal pluripremiato regista finlandese Aki Kaurismaki che anche in quest’opera, vincitrice a Cannes con il premio Fipresci, racconta le vicende di piccoli personaggi “invisibili” che riescono a vanificare le ostilità e le trappole della fortuna avversa.

Il 23 marzo sarà la volta della “Fortezza” con il film “Interview” del 2014, protagonista James Franco nelle parti di un giornalista tv alle prese con il temibile dittatore coreano Kim Jong-un. Quindi il 7 aprile spazio alla “Giustizia” che si svela nel film “La scelta di Barbara” diretto nel 2012 da Christian Petzold, in una vicenda ambientata nell’ex Germania dell’Est. La rassegna si chiude il 21 aprile con la “Temperanza“ collegata a un capolavoro del regista francese Patrice Leconte, “Confidenze troppo intime” con Sandrine Bonnaire e Fabrice Luchini, all’insegna degli equivoci. Si consiglia la prenotazione ai numeri 328.0466733 e 346.5150934