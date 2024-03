Tra San Patrizio e il patrono. San Giuseppe

ORVIETO Dagli elfi volanti nel Pozzo di San Patrizio alla frittellata in Piazza Duomo. Si snoda tra leggende e tradizioni il programma delle iniziative a Orvieto che fino a martedì 19 marzo uniranno le celebrazioni per il Saint Patrick’s Day con i festeggiamenti del patrono della città San Giuseppe. Anche quest’anno in occasione della Giornata dedicata al santo patrono d’Irlanda, il pozzo di San Patrizio torna a illuminarsi di verde e ospiterà una speciale visita guidata organizzata da Coop Culture e dedicata in particolar modo alle famiglie. L’appuntamento è domenica 17 marzo dalle 16 alle 17.30 con “Il Pozzo dei desideri“, un viaggio nella profondità del monumento di Sangallo accompagnati da simpatici elfi volanti che si caleranno dai finestroni e insieme ai quali si scopriranno i misteri di questo luogo affascinante tra racconti, aneddoti e curiosità. Il prezzo è di 5 euro più il biglietto d’ingresso al Pozzo. Vendita in loco fino a esaurimento posti il giorno dell’evento a partire dalle 15,30. Prenotazione consigliata allo 0763 343768. Sempre nel pomeriggio di domenica, alle 18, al Teatro Mancinelli andrà in scena lo spettacolo "Fiesta" con Fabio Canino, inserito in abbonamento nella stagione “30 anni di Compagnia“. Martedì 19 marzo, giorno della festa, al termine della processione in piazza duomo, intorno alle 19.30, la tradizionale distribuzione delle frittelle di San Giuseppe.A chiudere idealmente i festeggiamenti l’appendice in calendario domenica 24 marzo, alle 18. 15 al Teatro Mancinelli, con il concerto della banda filarmonica “Luigi Mancinelli“.