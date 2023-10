Tour a piedi del sindaco: "Ascoltiamo i cittadini"

CORCIANO – Il tour a piedi del sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, è iniziato da Ellera: ieri mattina il primo citttadino si è messo "in marcia" per i paesi del territorio comunale insieme al comandante della polizia municipale, Marco Maccari e al dirigente comunale alle Infrastrutture Pubbliche, Francesco Cillo. Una prima tappa per ascoltare i problemi della gente relativi a sicurezza, strade, marciapiedi, verde e chi più ne ha più ne metta. E si è iniziato da una delle zone più complesse del comune, Ellera appunto, dove problemi – ma anche opportunità – non mancano. "Un sindaco deve essere attento anche alle piccole cose, perché per il cittadino ogni cosa è importante – scrive Pierotti sul suo profilo Facebook illustrando l’iniziativa. Ma soprattutto un sindaco deve saper ascoltare e dare una prospettiva alla propria città e ai propri cittadini – aggiunge –. Con questo spirito abbiamo iniziato dei sopralluoghi a piedi nelle nostre frazioni: e abbiamo cominciato da Ellera, dove oltre al grande cantiere dei nuovi parcheggi pubblici stiamo progettando una riqualificazione a 360 gradi". Vedremo tra qualche mese quali saranno i risultati.