Torneo interforze di padel: i carabinieri sbaragliano tutti

TERNI - I carabinieri del Comando provinciale di Terni si sono aggiudicati il “1° Torneo Interforze di Padel” - città di Terni, organizzato dalla Asd “Cinque x uno”, che si è svolto presso la Romita Padel Club dal ottobre 2023 al 12 aprile scorso. L’articolata competizione, la prima interforze organizzata a Terni, ha visto la partecipazione di 13 squadre che, divise in due gironi, si sono affrontate in incontri al meglio delle tre partite. La squadra dell’Arma ha vinto la finale che si è svolta nella serata del 12 aprile, quando si è misurata con l’altra compagine finalista, quella dell’Alcantara, che è stata superata, in rimonta, col punteggio di 2-1, dopo un’avvincente sfida fino all’ultimo colpo.

Il comandante Antonio De Rosa, ha seguito e sostenuto i propri atleti e li ha ricevuto per congratularsi con loro.