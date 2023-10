Torneo di Pallavolo in Memoria di Nico Dolfi, Una Giornata da Incorniciare

CITTA’ DI CASTELLO – "Non è stato facile organizzare, pensare, chiedere: troppi i ricordi, la tristezza nel cuore, ma alla fine vista la partecipazione e il corretto modo di partecipare quell’idea si è rivelata giusta": così gli organizzatori parlano della prima edizione del torneo di pallavolo "Nico con noi" in memoria di Nico Dolfi, uno dei quattro ragazzi che morì nell’incidente di San Giustino a dicembre, grande appassionato di volley.

Una presenza quella di Nico che ha aleggiato per tutta la durata e più del torneo organizzato dal Trestina Volley, in ogni gesto, ma soprattutto in ogni sorriso delle atlete, dei dirigenti, degli amici e del numerosissimo pubblico accorso nel fine settimana al "Palafemac" per un momento assolutamente da vivere e condividere con la famiglia Dolfi: "Grazie a loro per la presenza e soprattutto per come si è manifestata". Le vincitrici della Blu Volley Battistelli Pesaro sono state premiate dalla famiglia di Nico (alla quale è stato poi consegnato lo stesso ‘trofeo’ dalla Società Trestina Volley); seconda classificata l’Autostop Trestina.

"L’idea di organizzare un torneo per Nico – precisa il dirigente Mauro Bettarelli – è partita dal coach Brighigna, l’intera società non ci ha pensato neanche un minuto e dopo aver contattato la famiglia ha subito lavorato per mettere in piedi una giornata da incorniciare". "Assolutamente fantastica l’iniziativa promossa dal Trestina Volley – ha commentato il sindaco Luca Secondi – la capacità dello sport di dare e trasmettere valori è veramente fondamentale e questo è un aspetto che le comunità devono saper cogliere".