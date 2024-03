Torneo delle Regioni. Esordio tra alti e bassi

PERUGIA - Un esordio con più bassi che alti per le rappresentative umbre all’esordio al Torneo delle Regioni in Liguria. Vince solo l’Under 15, sconfitte pesanti per Under 17 e Femminile, pari a reti bianche per l’Under 19. Al seguito delle selezioni umbre anche il presidente del Cru Luigi Repace che ha voluto tributare un pensiero speciale, insieme ai ragazzi, a Fausto Scoccia, storico accompagnatore che stavolta, per problemi personali, non ha potuto prendere parte alla trasferta ligure. Ad aprire la giornata la vittoria, di misura, firmata da Andrei Ursica del Bastia, che ha permesso all’Under 15 di Danilo Velini di imporsi sui pari età della Toscana. Ko pesante invece per l’Under 17 di Piero Frontani, battuta 5-0 dalla Toscana. Passivo pesante anche per le ragazze di Vania Peverini sconfitte per 4-0. A chiudere il sabato di gare il pari a reti bianche per l’Under 19 di Massimo Roscini. Oggi tutte e quattro le Rappresentative torneranno in campo sfidando il Piemonte sempre ad Alassio. Domani ultimo turno contro la Basilicata. Nell’Under 15, nell’Under 17 e nell’Under 19 si qualificano alla fase successiva le prime classificate e le tre migliori seconde, mentre nel femminile passano il turno le prime classificate di ogni girone e le seconde di ogni quadrangolare.