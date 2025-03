Tornano le suggetioni di “Candlelight“ a Perugia. Tributi a lume di candela all’Auditorium Santa Cecilia

Dalla sfida tra Coldplay vs Imagine Dragons, al tributo a Ennio Morricone e alla grande musica per il cinema, passando per l’omaggio ai Queen, a Ludovico Einaudi, a Lucio Dalla e altri cantautori italiani, fino a Vasco Rossi e le più belle colonne sonore di Hans Zimmer. Proseguono a Perugia i concerti a lume di candela di “Candlelight“, un format di concerti dal vivo prodotti da Fever, "con lo scopo di democratizzare l’accesso alla musica classica" attraverso intime e suggestive reinterpretazioni di autori e brani che hanno fatto la storia della musica illuminati dalla sola luce di centinaia di candele. A Perugia i prossimi appuntamenti sono tutti all’Auditorium di Santa Cecilia, in via Fratti.

Domani c’è doppio evento, sempre con Giuseppe Califano, pianista solista: alle 18 tributo a Lucio Dalla e altri cantautori italiani (si va da Pino Daniele a Lucio Battisti e Adriano Celentano) mentre alle 20 e alle 22 è in programma un tributo ai Coldplay vs Imagine Dragons (con brani alternati delle due band). Altri due concerti candlelight sono in programma domenica: alle 17 riflettori sulle più belle colonne sonore di Hans Zimmer (musiche da Il re leone, L’ultimo samurai, Il codice Da Vinci, Inception, Interstellar, Pearl Harbor e Il Gladiatore) eseguite dal pianista Luca Morelli, alle 19 e alle 21 tributo a Vasco Rossi. E ancora, domenica 6 aprile, sempre al Santa Cecilia, alle 17 e alle 19 c’è il tributo a Ludovico Einaudi con Davide Cava pianista solista che alle 21 proporrà anche un tributo ai Queen con le più belle canzoni della band di Freddie Mercury. Domenica 13 nuovo omaggio a Ennio Morricone e alle colonne sonore, alle 17 e alle 19.

Prezzi dei biglietti a partire da 27 euro, prevendite su www.feverup.com.