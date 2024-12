Tornano i ladri. È emergenza furti

TODI - Da qualche tempo gli abitanti devono fare i conti di nuovo con il problema dei furti, non solo nelle frazioni ma anche nel centro abitato. Episodi e segnalazioni di questo genere aumentano notevolmente, con episodi di danneggiamento alle auto. Proprio domenica scorsa, mentre in centro storico si accendevano le luminarie, nella zona circostante la Consolazione si registravano sei casi tra furti e tentati furti. A lanciare un grido di preoccupazione è il principale partito all’opposizione, il Pd, che nella persona del segretario, Manuel Valentini, chiede maggiore attenzione all’amministrazione comunale. "Anche l’ente comunale – afferma – pur non avendo in tema di sicurezza competenze di rango primario (in capo allo Stato), può dare un contributo efficace. Sarebbe auspicabile incentivare, anche lavorando con la Prefettura, la maggior collaborazione possibile tra Comune e forze dell’ordine, nonché una presenza più capillare della Polizia locale sul territorio". All’amministrazione si rimprovera di aver fatto cadere ogni progetto, tra cui anche quello elaborato dall’ultima amministrazione di centrosinistra per migliorare ed implementare i sistemi di videosorveglianza presenti ed attivi in città. "Sarebbe stato utile installare telecamere posizionate sugli snodi strategici – aggiunge – specie quelli di ingresso e uscita della città, collegate a una postazione di controllo e a una centrale operativa".

