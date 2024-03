Tornano gli aquiloni. Ventomania, 40 gruppi dall’Italia e dal mondo

Un fine settimana all’insegna degli aquiloni, espressione di libertà e fantasia, di socializzazione ed amicizia, di integrazione e dialogo, di valorizzazione delle risorse naturali. Organizzato dall’associazione "Aquilonisti Eolo Gubbio" e dal Comune, con il patrocinio della Regione, nei giorni 23 e 24 marzo nel parco del Teatro Romano ritorna infatti, giunto alla sua 38^ edizione, "Ventomania Festival internazionale degli aquiloni". Una manifestazione che nel tempo ha saputo conquistare valenza internazionale, con riflessi turistico-promozionali, in un periodo povero di iniziative in grado di valorizzare città e territorio. Come annunciato ieri mattina da Pierotti in sede di presentazione, tenutasi insieme al sindaco Filippo Stirati, all’assessore Damiani, a padre Michele degli agostiniani di Gubbio, che curano l’assistenza ai giovani, al professor Panzolini del liceo Mazzatinti, coinvolto con la classe seconda del corso artistico nella confezione delle "macchine volanti", è garantita la presenza di 40 gruppi, 35 dall’Italia e cinque da Francia, Belgio, Germania, Polonia, Giappone. Al centro delle giornate i voli di aquiloni statici ed acrobatici, di varie forme, dimensioni e colori, oltre a tante iniziative collaterali per il pubblico previsto assai numeroso: stand gastronomici, laboratori, possibilità di acquistare aquiloni da testare subito, di vivere esperienze uniche in e-bike e di arrampicarsi sulla parete attrezzata dei Vigili del Fuoco.

Si incomincia sabato dalle 10 del mattino al tardo pomeriggio. Si prosegue domenica quando alle 15 arriveranno anche gli Sbandieratori della Città di Gubbio ad intensificare con le loro affascinanti esibizioni colori ed emozioni. In sede di interventi l’assessore Damiani ha ricordato che: "In questi dieci anni abbiamo fortemente voluto strutturare questa manifestazione, della quale oggi tracciamo un bilancio ampiamente positivo". Il sindaco Stirati ha parlato di "Un appuntamento originale e fortemente attrattivo con la magia degli aquiloni a sposarsi con la bellezza del nostro Teatro Romano". In chiusura padre Michele ha suggerito di operare per inserire una giornata di “Ventomania” nei programmi del Giubileo 2025.