Sport, bimbi e socialità. Ci sono due eventi

Centinaia di bambini coinvolti nel nome dello sport e dello stare insieme. L’istituto San Francesco di Sales (in particolare la scuola primaria e quella dell’infanzia) ha promosso per domani e per venerdì negli impianti della pista di atletica la XIV edizione della “Miniolimpiade“ e la II edizione di “Giocando lo Sport“.

Domani per le classi terze della primaria, c’è una miniolimpiade tra le 12 scuole aderenti al progetto provenienti da Umbria e Toscana: 250 bambini in tutto. Gare sia a livello individuale che di squadra. Il programma inizia alle 10.30, verso le 14.15 le finali e per le 15.45 le premiazioni. Ci sarà anche una parentesi ‘familiare’: i genitori saranno impegnati in una staffetta di velocità riservata a 4 mamme e 4 babbi.

Venerdì invece si terrà la seconda edizione di “Giocando lo Sport“ riservata ai piccoli della scuola dell’infanzia del San Francesco di Sales e di tutte quelle della Rete dell’Umbria (San Giustino, Lama, Trestina, Sant’Egidio e Donati Ticchioni di Perugia) con la scuola dell’infanzia delle Maestre Pie di Sansepolcro e dell’istituto Aliotti di Arezzo per un totale di 270 bambini. Anche questo evento, con lo stesso programma della Miniolimpiade, nasce nel percorso “Crescere in Movimento“ e sarà una speciale giornata di giochi motori in cui i bambini affronteranno batterie di giochi divertenti guidati dalle loro insegnanti.

La presentazione di queste manifestazioni è avvenuta ieri in Comune da parte del dirigente della scuola Simone Polchi e dell’assessore Letizia Guerri.