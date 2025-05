Chiusi-Perugia, via libera dall’Aula alla mozione promossa da Betti

Con 11 voti della maggioranza (i consiglieri di opposizione non hanno partecipato alla discussione degli atti all’ordine del giorno) l’Assemblea legislativa ha approvato ieri la mozione promossa dal capogruppo del Pd, Cristian Betti relativa alla ‘Realizzazione del Corridoio Strategico Chiusi – Perugia e connessioni infrastrutturali a servizio delle aree interne umbro-toscane’. La Giunta regionale viene impegnata a "confermare il riconoscimento della direttrice Chiusi–Perugia come corridoio infrastrutturale strategico per l’Umbria e per la connessione con i territori limitrofi della Toscana; a promuovere, di concerto con Anas, la presa in carico dell’intervento di ammodernamento della S.P. 309 ‘Moianese’, quale tratto fondamentale del sistema viario interregionale; a stabilizzare il Piano di Mobilità Comprensoriale del Trasimeno all’interno del Piano Regionale dei Trasporti garantendone la sostenibilità a lungo termine oltre il finanziamento Snai (convergenza delle linee del Trasimeno Sud e dell’alto Orvietano); a difendere con forza nelle sedi nazionali la visione strategica di un’infrastruttura condivisa che comprenda i territori delle aree interne, garantendo il diritto alla mobilità e allo sviluppo anche alle comunità più periferiche". Illustrando l’atto, Betti ha definito "il collegamento Chiusi–Perugia una direttrice strategica di mobilità su gomma e trasporto pubblico, essenziale per il superamento dell’isolamento infrastrutturale delle aree interne dell’Umbria. Si tratta di un corridoio previsto nei documenti strategici su cui insistono investimenti potenzialmente dedicabili. La Provincia di Perugia ha recentemente finanziato l’aggiornamento della progettazione preliminare per l’ammodernamento della ‘Moianese’, intervento cruciale per la connessione rapida e sicura con lo snodo ferroviario e autostradale di Chiusi".