Torna Suoni Controvento. Daniele Silvestri a Gualdo

Due giorni ad alta intensità con “Suono Controvento“. Il festival di arti performative fa tappa oggi nel passo di Scentinelle sul valico di Castelluccio di Norcia con l’atteso concerto del cantautore e polistrumentista australiano Xavier Rudd che si esibirà alle 18. Ad introdurlo sarà la presidente di Emergency, Rossella Miccio, protagonista dell’incontro dedicato alla pace e all’unione fra i popoli che si terrà sempre a Scentinelle, alle 17 (riservato ai possessori del biglietto del concerto), nell’ambito del progetto “Ripartiamo dai territori” realizzato in collaborazione da Rai Umbria.

Domani riflettori puntati su Daniele Silvestri (nella foto) che alle 17.30 approda sul pianoro di Valsorda di Gualdo Tadino con l“Il Cantastorie recidivo”: è il nuovo progetto del cantautore, nato per celebrare 30 anni di musica, con una sensibilità particolare nel raccontare le storie della vita quotidiana e affrontare tematiche sociali e politiche in modo diretto e poetico. Una combinazione di talento artistico, impegno sociale e versatilità stilistica, che lo hanno reso una figura tra le più significative della scena musicale italiana. L’opening act sarà con Casadilego. Per gli amanti delle passeggiate, alle 13.30 si parte per le “scoperte serali in Umbria” con Aigae da San Guido (Gualdo Tadino) fino al pianoro di Valsorda per assistere al concerto. E alle 16 per i bambini si terrà un lab a cielo aperto tra natura, riuso e riciclo con Ya Basta! Perugia.

La giornata si chiude alla Rocca Flea di Gualdo Tadino, alle 21, con Danz’Art Collective diretta da Cecilia Monacelli che presenta un doppio spettacolo: “Finché esiste il ricordo” è una partitura coreografica sul “respiro” inteso in senso ampio, di Michele Merola ed Enrico Morelli. “La ménte mènte” è invece un viaggio, attraverso la danza, nelle molteplici sfumature della mente e del significato di mentire, su coreografie di Cecilia Monacelli, Elena Tassi e Afshin Varjavandi. Ingresso gratuito.