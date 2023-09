Torna “Sharper“: la scienza fa spettacolo a Perugia e Terni

Tutto pronto per “Sharper – La Notte Europea dei Ricercatori“ che domani irrompe a Perugia e Terni e in altre dodici città. Questa edizione 2023 schiera un ricco programma di eventi di divulgazione scientifica, tutti a ingresso libero e gratuito, frutto del contributo di docenti, ricercatrici e ricercatori dell’Ateneo e di altre importati istituzioni, per coinvolgere il pubblico di tutte le età in una full immersion nella scienza. Organizzato dall’Università e dall’associazione Psiquadro, “Sharper“ prende il via domani dalle 16, con ben 41 appuntamenti a Perugia, a Palazzo Murena, sede del Rettorato e nei dipartimenti, e nella sede del Polo di Terni. Ci sarà spazio per dimostrazioni, simulazioni, giochi, spettacoli, conferenze, esperimenti sui più disparati argomenti, adatti sia agli adulti, sia ai bambini con programma completo sul sito www.sharper-night.it. Grande novità in anteprima nazionale è il format “Sharper Chef“: le classi quarte dell’Istituto Alberghiero “Patrizi-Baldelli-Cavallotti” di Città di Castello, divise in due squadre, si sfidano in una competizione culinaria in perfetto connubio tra ricerca, filiera locale e imprenditoria.

Altri importanti momenti saranno quelli di “Scienza a fumetti”, “Magica Quantistica”, spettacolo di illusionismo e scienza del prestigiatore scientifico Raffaele Silvani alle 20.30, e l’anteprima del PerSo Festival, con il cortometraggio “Haulout” alle 22.

Il Polo ternano ospiterà, tra le altre iniziative, il concerto de “Il Suono della Ricerca” seguito dall’esibizione del Conservatorio “Briccialdi” e un evento su sport e ricerca con la partecipazione di Davide Cassani, campione di ciclismo ed ex Ct della nazionale. Da domattina alle 13 di sabato ci sarà anche la “Maratona Sharper“ in diretta web con collegamenti dalla Cascata delle Marmore e dal Lago Trasimeno. Sempre domani si terrà all’Auditorium Santa Cecilia di Perugia e in diretta sui canali social di Sharper l’atto conclusivo del torneo nazionale “Sumo Science“ che ha coinvolto 64 ricercatori e ricercatrici delle città Sharper mentre sabato alle 21 il Morlacchi ospiterà le finali nazionali del format FameLab.