Torna "Orvieto in fiore" Ecco il ricco programma

ORVIETO - Torna l’undicesima edizione di "Orvieto in fiore", organizzata dal Comitato dei quartieri. "Attualità di Luca Signorelli negli affreschi del Duomo di Orvieto: veri o falsi profeti" è il tema scelto per le nove infiorate dell’edizione 2023 nell’anno in cui si celebra il 500° anniversario dalla morte del pittore di Cortona autore dei capolavori che affrescano la Cappella di San Brizio in Duomo. Nel programma si intrecciano anche le iniziative promosse dall’Opera del Duomo con l’appuntamento di sabato 27 alle 17.30 al Museo "Emilio Greco" con la conferenza dello storico dell’arte Tom Henry "Magister Lucas de Cortona, famosissimus pictor in tota Italia". Il programma prenderà il via venerdì 26, alle 9.30 in Piazza Duomo, col laboratorio di pittura a cura di Donato Catamo mentre dalle 16, la Sala consiliare del Comune premiazione dei bozzetti per le infiorate realizzati dagli studenti del liceo artistico, selezionati da Gualtiero Sigismondi, vescovo della diocesi. Sarà consegnato l "Premio Iva Barbabella" mentre alle 17.30 l’attigua Sala Unità d’Italia diventerà location per "I fiori musicali di Orvieto" del Maestro Riccardo Cambri, l’esibizione dei piccoli allievi della Scuola di musica "A.Casasole".