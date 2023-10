Torna l’Archeo passeggiata. Dedicata alle “vie dell’acqua“

L’Archeo passeggiata quest’anno è dedicata alle “vie dell’acqua“: è l’ultimo evento dell’anno del festival dell’acqua nell’antichità. La propone e organizza per domenica 15 la sezione gualdese del Gaum, il Gruppo archeologico dell’Appennino umbro-marchigiano in collaborazione con la locale sezione soci di Coop Centro Italia. Questa terza edizione è dedicata all’acquedotto medievale: ci sarà l’opportunità di conoscere l’antica infrastruttura, verranno proposti spunti e ipotesi su come poteva essere in origine il manufatto, prima che il tempo e le modifiche ne stravolgessero ampi tratti. Il programma prevede la partenza dalla Rocca Flea alle 9.30: seguendo il tracciato dell’acquedotto medievale e cinquecentesco, si arriva sino alle sorgenti di Santo Marzio e della Rocchetta, si potranno ammirare reperti dell’antico acquedotto, per una lunghezza di 2,5 chilometri. "Con questa iniziativa – afferma Sebastien Mattioli, presidente della sezione cittadina del Gaum – abbiamo l’opportunità di conoscere il forte connubio tra la risorsa acqua e Gualdo Tadino, legate dalla storia della comunità e del suo territorio; noi percorreremo la "Via dell’acqua principale", verso Rocchetta e Santo Marzio". La partecipazione è gratuita; il percorso è di poco superiore ai 2 km, con soste esplicative ed una pausa snack offerta dai soci Coop; il tempo di percorrenza è stimato in meno di due ore.

Alberto Cecconi