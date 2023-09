Torna l’appuntamento con “La Francescana” a Foligno: cicloturistica e iniziative

Weekend a tutto ciclismo quello a cui si prepara la città con la cicloturistica “La Francescana“ e le iniziative collaterali come quella che vuole far rivivere i fasti del ciclodromo dei Canapè. Sotto l’egida tecnica della Nova Unione Velocipedistica Italiana, si disputeranno, in quello che fu un tempio del ciclismo, alcune prove a pedali che riporteranno Foligno alle origini del ciclismo ricreando quelle situazioni che esaltarono i nostri padri che hanno sempre amato lo sport. La Nuvi, Nova Unione Velocipedistica Italiana vuole celebrare infatti le competizioni su pista che precorsero i tempi del giro ruota e delle corse su strada. La pista fu onorata e il Canape` fu base, rifugio e casa dei velocipedisti che coltivarono la passione per la velocità. Molti dei pionieri del ciclismo hanno girato al Canapè, anche il campionissimo Girardengo si impose in una gara nel 1925. Dalle 14 un manipolo di velocipedisti si sfiderà a colpi di pedali per rievocatore la storia di un tempo. Previste prove di cronometro, velocità, surplace, inseguimento ed eliminazione. Il calendario prevede anche domani mattina l’incontro all’Istituto Scarpellini sull’importanza della bici per fare turismo in Umbria. Sabato mercatino di bici d’epoca e abbigliamento vintage. Domenica la Francescana vera e propria, con bici e abbligliamento d’epoca. Partenza da piazza della Repubblica intorno alle 9. Rientro intorno alle 13 e Pasta party.